Falcinelli stringe i denti ed è a disposizione Diaw parte titolare

Migliorano le condizioni di Diego Falcinelli, il dubbio più concreto di Attilio Tesser in vista della trasferta di lunedì a Venezia. L’attaccante, alle prese con una contusione rimediata nel derby con la Spal, aveva iniziato la settimana a suon di terapie utili a smaltire l’infortunio, anche ieri mattina Falcinelli è stato assistito dallo staff medico canarino. Vuol esserci, vuol essere perlomeno a disposizione per quella che si preannuncia sfida dal doppio valore: salvezza e, chissà, playoff. Anche Strizzolo sarà a disposizione, nonostante i continui acciacchi dell’ultimo periodo per i quali sta stringendo i denti di partita in partita. L’ipotesi di Ionita sulla trequarti con Armellino a centrocampo è viva, più difficile vedere Giovannini dal 1’ al fianco di Tremolada. Guiderà l’attacco Diaw, si candida ad una maglia Ponsi sulla sinistra dopo il buon secondo tempo di sabato. Per il resto, sarà il solito Modena.