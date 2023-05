Falcinelli tra i promossi "Riprovo gioia per il calcio"

Diego Falcinelli è stato uno dei giocatori più continui per rendimento e uno dei più utilizzati da Tesser, per la sua bravura nell’adattarsi in un ruolo non esattamente abituale per lui.

È servito anche il suo peso, la sua esperienza per arrivare al traguardo della salvezza: "Sono contento, anzitutto di essere entrato a far parte di questa società – ha detto a ’Gialli di Sera’ a Trc – si può sempre migliorare ma sono soddisfatto. Ci tengo a ringraziare la gente di Modena, sono stati vicino sia a me che alla squadra e mi ha fatto piacere sentire i cori nei miei confronti. Ho sempre cercato di dare tutto, come ho sempre fatto in carriera". Il primo anno modenese è arrivato dopo un ultimo anno a Bologna fin troppo complicato, senza quasi mai scendere in campo. Ecco perché le 32 presenze e i 6 gol con la maglia canarina potrebbero, in fondo, rappresentare una sorta di rivincita personale: "Diciamo che sono tornato a divertirmi, avevo perso un po’ di gioia di giocare a calcio – ha continuato Falcinelli – il ringraziamento a questa piazza è doveroso. Ho ritrovato la voglia di giocare". Detto della salvezza, l’attualità racconta comunque di un finale di stagione magari poco brillante.

Il sogno di un posto nei playoff è svanito proprio per colpa di qualche risultato diverso dalle aspettative: "Abbiamo perso questa opportunità ma è altrettanto vero che ci siamo salvati con 3 giornate di anticipo in un campionato difficilissimo – ha spiegato Falcinelli – sono retrocesse squadre molto importanti che erano partite con obiettivi diversi, anche dal nostro. Il bicchiere è mezzo pieno, sicuramente resta un po’ di amaro in bocca per non aver sfruttato la partita di Benevento, ma credo che la stagione sia positiva. La partita di Perugia è stata fondamentale, abbiamo fatto una prestazione da squadra vera. Poi abbiamo cercato di portare a casa quei punti che ci mancavano. La forza è stata nel gruppo, non siamo partiti bene all’inizio e abbiamo subito lo scotto della categoria, quando parti in quel modo riaddrizzare la barca non è semplice. Noi non siamo mai crollati dopo i momenti di difficoltà, e qui è emersa la forza del gruppo. Modena come il Sassuolo in futuro? Ci spero. Il Sassuolo ha intrapreso una strada importantissima, ma credo che la piazza e la società del Modena abbiano tutte le carte in regola per emulare quel che hanno fatto i neroverdi".

Per tanti ci si interroga, ora, sul futuro. Anche per lo stesso Falcinelli, comunque legato al Modena fino al 2024: "Se resto? Se mi tengono, sì – ha sorriso – ho un altro anno di contratto. Cercheremo di finire il campionato nel migliore dei modi, poi avremo tempo di parlare con la società".

Alessandro Troncone