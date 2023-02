FORLì

Mister Matteo Contini non può essere del tutto soddisfatto. "Siamo felici della prestazione – spiega – ma anche consapevoli che ci manca qualcosa. Siamo stati attenti e subito pronti a ripartire in contropiede. Mi dispiace per Arrondini, le sue caratteristiche erano perfette per la gara contro una difesa altissima. Speriamo di ritrovare presto gli assenti, l’emergenza è continua". Altra grande gara di Alessandro Calanca. "Questa prestazione – spiega – ci dice che possiamo giocarcela contro chiunque e l’applauso finale dei tifosi ci ripaga, anche se lo 0-0 francamente ci va stretto. Siamo stati alla pari coi secondi della classe e ci è mancata un po’ di fortuna per vincerla". Ottimo ingresso per Aimen Bouhali: "Yabre e Olivieri hanno giocato una grande gara – spiega – nonostante il giallo del primo tempo. Ci spiace molto aver avuto un ’black out’ a fine 2022 e aver perso contatto dalla vetta ma le ultime prestazioni dicono che ce la giochiamo alla pari con tutte". Per Mattia Graffiedi "il Carpi ci ha aspettato e ci ha messo in difficoltà nella ripartenze, noi abbiamo creato meno del solito".