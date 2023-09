Feralpi, Carraro e Ferrarini. Occhio agli ex canarini

Sabato il Modena scenderà in campo al Garilli di Piacenza quattro anni dopo l’ultima volta. Ma non incontrerà i biancorossi (per la cronaca, in quell’occasione datata 31 agosto 2019 i piacentini vinsero 2 a 1 grazie a una doppietta di un certo...Pergreffi), bensì la Feralpi Salò, che ha eletto lo stadio che sorge nel quartiere Galleana come terreno di gioco delle sue gare interne, visto che il Turina, casa abituale dei gardesani, non ha una capienza sufficiente per ospitare le gare della serie cadetta. La Feralpi Salò, ovvero un avversario molto più pericoloso di quanto dica una classifica che vede il Modena a punteggio pieno ed i verdeblu di Vecchi ancora al palo e con nessuna rete segnata. Insomma, una gara che potrebbe diventare una trappola se non venisse affrontata con lo spirito giusto.

Gli scontri tra Modena e Feralpi hanno una storia recente, visto che la società bresciana è nata soltanto nel 2009, frutto della fusione tra Salò Valsabbia e Feralpi Lonato: la prima volta tra le due compagini è datata infatti 3 settembre 2016, con i canarini di Pavan sconfitti 1 a 0 al Turina. In totale sono stati sei gli scontri diretti, con un bilancio che più in equilibrio non si può, due vittorie dei gialli, due pareggi e due successi dei verdeblu, colori abbastanza inediti nel calcio italiano, frutto dell’unione del biancoverde del Salò e del biancoblu del Lonato.

Sabato dunque sarà la prima volta in serie B, anche perchè i gardesani per la prima volta si sono affacciati al torneo cadetto, vincendo il girone A della Lega Pro nella scorsa stagione. Due ex gialloblu nella Feralpi, ovvero il capitano Federico Carraro, approdato giovanissimo in gialloblu undici anni fa alla corte di Bergodi, proveniente dalla Primavera della Fiorentina, giocando solo otto partite prima di essere ceduto a gennaio. Lo stesso Carraro tornò in canarino nella sciagurata stagione 20172018, quando il Modena fallì ritirandosi dal campionato. L’altro ex è Gabriele Ferrarini, arrivato al Modena nel gennaio scorso, ma che non fece in tempo ad esordire nella squadra guidata da Tesser. Un ex anche nel Modena, Luca Magnino, 83 gare in verdeblu tra il 2017 e il 2020.

Alessandro Bedoni