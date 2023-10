Ferrari, 8 giornate di squalifica

Mano pesante del Giudice Sportivo della Figc di Modena per Diego Ferrari, attaccante del Real Dragone (Terza "A") squalificato per 8 giornate dopo l’espulsione rimediata col Levizzano "per aver colpito un avversario, a gioco fermo, con due calci di notevole intensità con il collo del piede nella zona delle costole, condotta reiterata con maggiore intensità dopo che l’avversario chiedeva spiegazioni di tale comportamento. Dopo l’espulsione Ferrari ritardava l’uscita dal terreno di gioco, continuando ad inveire nei confronti degli avversari".

COPPE. Ecco la situazione delle modenesi: in Eccellenza il 2510 si gioca Brescello Piccardo-Cittadella (15,30), in Promozione eliminate Cdr e Camposanto, passa agli ottavi (1511) solo la Sanmichelese (2-1 a Viano grazie a Manzini e Peddis).