Ferrari come Zaccardo e Barzagli Il Wolfsburg sul capitano neroverde

di Stefano Fogliani

C’è quello, quasi certo, di Davide Frattesi. Poi c’è quello, probabile, di Maxime Lopez e quello, soprattutto temuto, di Domenico Berardi. Ma, a proposito di addii eccellenti al Sassuolo, radiomercato ne suggerisce un altro che potrebbe riguardare Gian Marco Ferrari, ovvero uno dei leader della squadra neroverde, promosso due stagioni orsono capitano sul campo. Sul difensore, 31 anni compiuti meno di un mese fa, c’è il Wolfsburg e, a sentire i siti specializzati, l’interesse del club tedesco, che ha chiuso all’ottavo posto in Bundesliga, è concreto. Da una parte, infatti, i tedeschi hanno già pescato sul mercato italiano a suo tempo – arruolando Zaccardo e Barzagli all’inizio di una stagione chiusa con lo scudetto – e dall’altra Ferrari, al netto dell’importanza che riveste all’interno del gruppo in neroverde, è reduce da una stagione che sa parecchio di fine ciclo. Praticamente sempre in campo, e con la fascia al braccio (18 su 19, 17 dal 1’) nel corso del girone di andata, che il Sassuolo chiuse a Monza proprio con il suo unico, ma pesantissimo, gol stagionale, dopo il giro di boa Ferrari ha conosciuto pause inattese, almeno stando ai suoi rendimenti abituali. Su 19 partite, soltanto sette quelle giocate dal 1’ cui si cono aggiunti 8 subentri. Morale? In tutto 33 presenze, ovvero un buon bottino, ma minutaggio non all’altezza. Da quando gioca in A, e quella appena conclusa è stata la sua settima stagione nella massima serie, Ferrari ha giocato meno minuti solo nel 201920, quando tuttavia fu condizionato da un paio di infortuni (uno stiramento muscolare e una distorsione alla caviglia) che lo tennero ai box per una dozzina di turni.

I numeri, e lo spessore del professionista, non ne fanno un ‘sacrificabile’ ma, alla luce di quanto è successo quest’anno – con Dionisi che, pure tenendolo in grandissima considerazione, più volte gli ha preferito Erlic eo Tressoldi – nemmeno un incedibile. Il contratto di Ferrari scade nel 2024, l’idea è che sull’ipotesi di un divorzio che avrebbe del clamoroso si ragionerà senza fretta, ma anche senza precludersi nulla, dando seguito a quanto, peraltro, dichiarato a dicembre dal suo procuratore, Federico Pastorello. "Al Sassuolo nelle ultime sessioni di calciomercato – ebbe a dire l’agente a TMW – abbiamo portato offerte sia da club stranieri che italiani. E un club straniero mise sul piatto anche più di 10 milioni di euro, ma i neroverdi non hanno mai voluto prendere in considerazione l’idea di venderlo". Chissà che la stagione appena conclusa non abbia cambiato contesto e opinioni: vedremo…