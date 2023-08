Ferrari, Samp più vicina Audero sblocca l’affare

Dato per fatto da radiomercato un paio di settimane fa, il passaggio di Gian Marco Ferrari è rimasto a lungo in stand by, ma a stretto giro sono attese novità in ordine ad una trattativa che, fanno sapere da Genova, "resta aperta" e potrebbe anche chiudersi a breve. Già, perché nel frattempo la Sampdoria, il cui mercato da una quindicina di giorni a questa parte era bloccato dall’indice di liquidità che imponeva ai blucerchiati di cedere prima di acquistare, ha ceduto Audero all’Inter – prestito con diritto di riscatto, non noto se il prestito sia gratuito o oneroso, in ogni caso la Samp risparmia 1,5 milioni lordi di ingaggio rispetto al portiere – e si sarebbe messa nelle condizioni di operare di nuovo in sede di acquisti. Con margini di manovra troppo stretti, tuttavia, soprattutto per mettere le mani su un giocatore che ha alle spalle 7 stagioni e oltre 200 presenze in serie A (30 proprio in blucerchiato) e al quale va proposta una base contrattuale ragionevolmente solida. La cessione di Audero, insomma, avvicina Ferrari alla Samp ma non abbastanza per dare l’affare per fatto, dal momento che la società blucerchiata vorrebbe prima piazzare anche Leris e Bereszynski, giusto per non trovarsi con il cerino in mano gli ultimi 10 giorni di mercato. Sarà un caso, ma tanto Leris e Bereszynski sono terzini, e se la cosa significa qualcosa lo scopriremo solo più avanti perché per adesso si aspetta, ma il fatto che il centrale neroverde sia sparito nel frattempo dai radar qualcosa suggerisce. Un tempo, il secondo, contro i dilettanti in occasione della prima amichevole stagionale contro il Real Vicenza ormai un mese fa in campo, per Ferrari, che era in panchina (dove è rimasto per tutta la gara) contro i ciprioti del Pafos, poi l’oblio. Zero minuti, e assenza in distinta, per il difensore, contro Spezia, Sudtirol, Parma e Wolfsburg, e scelte di Dionisi dirette, oltre che su Erlic, Viti e Tressoldi, anche a dare minuti a Flamingo e Paz. Un bel giallo, non c’è che dire, non l’unico che accompagna i neroverdi alla prima stagionale (domani a Cosenza) in Coppa Italia: dal Sassuolo, infatti, oltre che in uscita sono attesi anche movimenti in entrata, a riempire le caselle (vuote) tra le corsie difensive esterne e la mediana: i nomi si sanno, e a quelli di Holm, Zortea, Corrado e Valeri per la difesa si raggiungono, per il centrocampo, il Prati della Spal – ma i ferraresi chiedono troppo – e quel Camara che la Roma ha restituito, dopo averlo utilizzato in 24 occasioni, all’Olympiacos ma resta sul mercato, nonostante stai andando in campo nei playoff di Europa League con la squadra greca.

Stefano Fogliani