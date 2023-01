Ferretti, il portiere torna a casa Infermeria: stop a sei giocatori

Domenica ha visto dalla tribuna del "Cabassi" i suoi nuovi compagni battere il Salsomaggiore e ieri Luca Ferretti ha svolto il primo allenamento da nuovo giocatore del Carpi. Il ritorno del portiere classe 2003 è ufficiale: tecnicamente Ferretti ha dovuto rescindere il contratto fino al 2025 firmato in estate con la Feralpi Salò, con l’accordo di sottoscriverne a giugno uno nuovo di uguale durata, visto che una squadra professionistica non può prestare un giocatore contrattualizzato nei dilettanti (solo chi ha il semplice "addestramento tecnico"). "Ritorno a casa con grandissimi stimoli – le sue parole riportate dal sito della società, in attesa della presentazione di oggi alle 16,30 - conosco bene l’ambiente e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. Ho sentito grande affetto attorno a me da parte della società e questo mi dà ancora più carica per aiutare il gruppo a provare a vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato". L’anno scorso Feretti, arrivato all’Athletic in estate dalla Correggese, è stato il titolare della porta biancorossa, giocando 42 gare fra campionato, coppa e playoff. A Salò non ha trovato spazio, chiuso dal 2001 Pizzignacco e ha giocato solo 2 gare, una in Coppa Italia di C contro la Juventus Next Gen (sconfitta 5-2) e l’altra da fuori quota in Primavera 2 nel successo 2-0 sull’Albinoleffe. Il suo arrivo al fianco di Balducci e Lusetti porterà al ritorno al Verona di Kaur Kivila, rientrato sabato dopo un mese trascorso in Estonia a curarsi la polmonite, per cui è stato necessario anche il ricovero in ospedale.

Dal campo. Ieri alla ripresa tante situazioni da verificare: solo palestra per Cicarevic dopo il forte dolore alla caviglia che si è gonfiata ma già domani il fantasista potrebbe rientrare con la squadra. Dominici (botta al ginocchio), Navarro (che sta risolvendo una leggera infiammazione al ginocchio) e Laurenti hanno lavorato a parte, con quest’ultimo che dopo 15 giorni di stop ha ricominciato a correre. Le ecografie alle quali sono stati infine sottoposti Sall e Laamane hanno evidenziato uno stiramento da trauma per il primo (che proseguirà a parte per tutta questa settimana) e nessuna lesione per il secondo, che da oggi sarà in gruppo.

Davide Setti