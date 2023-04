Festa Cdr, 50 anni fa lo scudetto

Raffaello Zanobini era il più anziano e faceva da chioccia, gli altri erano ragazzini terribili dai 12 ai 17 anni: il più piccolo era Giovanni Bisi, che aveva davanti a sè un futuro da campione insieme al fratello Guido, con loro Roberto Franchini, anch’egli tra i gloriosi pionieri del tennis tavolo modenese: 50 anni fa, nel 1973, questi talenti della racchetta, indossando la maglia della Città dei Ragazzi, vinsero il campionato italiano di tennis tavolo battendo in finale i mantovani del Torreggiani Asola. Martedì sera, i ragazzi di allora si sono ritrovati per una cena proprio al nuovo ristorante della Città dei Ragazzi: "C’erano una cinquantina di persone – dice Giovanni Bisi – in un’atmosfera gioiosa più che nostalgica. L’attività del ping pong alla Cdr sta ancora andando avanti, ed è stato l’attuale presidente Andrea Benetti ad avere l’idea di una cena per i 50 anni dello scudetto. Nei giorni scorsi siamo riusciti a rintracciare tanti ex giocatori di allora, ne è uscita una serata molto piacevole alla quale ha partecipato anche il sindaco Muzzarelli. Intanto io continuo a giocare: con mio fratello ho raggiunto la finale degli Europei over 50...". La passione non ha età.

Roberto Grimaldi