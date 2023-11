Festa dei Motori a Marzaglia. Tutto esaurito e incasso benefico

La ventiseiesima edizione della Festa dei Motori, in programma tutt’oggi in autodromo a Marzaglia, ha già decretato un primo successo: iscrizioni chiuse anzitempo un mese prima con adesione di piloti e vetture di tutti i settori dell’automobilismo. L’evento, organizzato dal Club Motori di Modena - Scuderia Modena Corse, ha da sempre uno scopo ben più nobile e importante rispetto alla sola vocazione per l’automobilismo: sfruttare la propria passione per I motori a scopo benefico aiutando associazioni di volontariato del territorio. Il ricavato di Motori in Festa, defotto le spese vive, sarà infatti devoluto in beneficenza durante la cena in programma il 2 dicembre 2023 presso la sala conferenze ed eventi della società Punta Tacco,a Maranello. Durante la giornata il pubblico potrà vedere vetture sportive, gran turismo, storiche, monoposto e auro preparate da rally. " Siamo molto soddisfatti- ha dichiarato Pietro Ferrari deus ex machina dell’evento - il numero di richiesto pervenuto fa capire quanto Motori in festa sia atteso. Quest’anno avremo anche una Fiat 600 preparata dagli studenti del corso di autoriparatori della Scuola Città dei Ragazzi, nell’ambito del Progetto Corri in Pista non in Strada, e una vettura ribattezzata ’Quota rosa‘ dove si alterneranno in pista solo donne. Infine ricorderemo il nostro amico Lorenzo Gilli, campione di rally scomparso e premieremo con un Award Motori in Festa un personaggio che si è distinto nell’ambito dei motori".

Giampaolo Grimaldi