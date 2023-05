Festa dello sport targata Uisp con il Giocagin e Danzando in Tour

È stato un weekend di grande sport targato Uisp Modena quello del 6 e 7 maggio. Un weekend che ha visto protagonista il basket, coi tornei ’I love basket’ Pinky Day, ma che ha avuto come punta di diamante l’edizione 2023 del Giocagin, perfettamente organizzata in un PalaRoller della Polisportiva Sacca che sotto la guida delle responsabili Melania Di Nardo e Denise Danieli è diventato il centro della manifestazione Nazionale con una formula innovativa: al fianco delle classiche esibizioni di ginnastica artistica e ritmica si sono susseguite infatti coreografie e attività diverse di pattinaggio, lotta greco romana, kung fu, danza hip hop e attività del Progetto Benessere Uisp Modena.

In tutto oltre 100 atleti in pista e circa 150 persone tra il pubblico. Grande successo anche per il 1° Memorial ’Cristina Pivetti’ domenica, con 850 i partecipanti alla podistica di solidarietà in favore dell’Hospice che prenderà il suo nome.

Infine ’Danzando in Tour’, la kermesse di danza che ha visto la sua terza e ultima tappa, prima della finale del 21 maggio al PalaPanini, svolgersi a Modena e non più a Lugo a causa dell’alluvione. Domenica, dirette da Emi Longagnani e Simone Accietto sempre al PalaRoller si sono alternate in pista 5 società davanti a una cornice di oltre 150 persone a dimostrazione della riuscita dell’evento.