Festeggiano Giacobazzi e i ‘ragazzi’ del ThorRazzo

Ultime partite della lunghissima stagione del volley minore modenese, ed ultime soddisfazioni per squadre della nostra provincia, che vanno ad incrementare un bottino di assoluto rilievo: le ultime due a festeggiare, solo in ordine di tempo, sono la Giacobazzi Nonantola in serie D femminile, ed il ThorRazzo Modena in Prima Divisione provinciale, con una squadra di "giovani virgulti", che nell’ultimo "Camp 3", il foglio gara che si presenta agli arbitri prima della partita, mettevano in mostra orgogliosamente una età media di 43 anni. Due storie diverse, una di programmazione a Nonantola, ed una di una passione sconfinata, quella della seconda squadra del club gestito dall’inarrestabile Presidente Cesare Ziosi, che dopo una bella salvezza in C con la prima squadra, festeggia la promozione in serie D della seconda squadra dei "diversamente giovani". Dopo i fasti della B2 Nazionale nella stagione 200506, e tante stagioni a lottare per la promozione dalla C, la Giacobazzi Nonantola aveva dolorosamente abbandonato la categoria dieci anni dopo per ripartire con un progetto giovanile approdato in serie D quattro anni fa, e coronato quest’anno con la bella promozione in serie C al termine di un duello infinito in campionato con il Corlo Hidromec, risoltosi a favore delle biancoverdi solo alla penultima giornata.

Per approdare in serie C, alle ragazze di Marco Venturelli sono serviti così i playoff, che la Giacobazzi ha dominato nel primo turno, e caparbiamente voluto nella finale contro un Granarolo più pericoloso delle attese, ma stroncato dall’ottima prova delle rossoblù. Si inserisce nel "filone storico" dell’Officina Fiori, o del Dream Team, l’avventura del ThorRazzo Modena, formazione composta da ex-giocatori anche di serie A come Massimiliano Astolfi ed Andrea Bosi, o da allenatori, come Filippo Rovatti che ha appena portato in B2 il Soliera 150, capaci di vincere, per la terza volta in cinque anni la Prima Provinciale: una storia di amicizia, passione, e perché no, anche di capacità tecniche, che bisognerà vedere se si vorrà coronare con almeno una stagione in serie D.

Riccardo Cavazzoni