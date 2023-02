Fiducia e Bartman, insidia Siena al PalaPanini

di Alessandro Trebbi

Tre sconfitte ma soprattutto tre vittorie consecutive nelle ultime uscite per l’Emma Villas Siena, la più recente al tie break contro Padova a riaprire la battaglia per la salvezza in un girone di ritorno nel quale l’arrivo in corsa del polacco Zbigniew Bartman, in assenza dell’infortunato Giulio Pinali, ha consegnato al team del presidente Bisogno un giocatore in grado di poter contribuire in maniera fondamentale nei momenti di criticità della squadra. Diciotto i punti messi a segno dal nuovo opposto che affianca l’argentino Pereyra a completamento della diagonale. Coach Omar Pelillo, ospite della trasmissione After Hours con Andrea Zorzi e Andrea Brogioni ha sottolineato a conclusione del match di domenica: "Ci tengo molto a questo gruppo, voglio lottare insieme a loro. Ci fidiamo da entrambe le parti al cento per cento e stiamo provando per portare avanti un’impresa molto difficile in cui tuttavia crediamo tantissimo". Alla domanda del "cosa è cambiato" al momento del cambio di panchina Pelillo sottolinea come "prima di tutto non parlo di me, parlo a nome di uno staff. Siamo poche persone ma lavoriamo insieme quotidianamente. Simone Cruciani e Gianluca Carloncelli sono costantemente con me in questa impresa e parlare al singolare sarebbe poco rispettoso nei loro confronti. Nel tempo è aumentato l’impegno, il lavoro giorno per giorno, la concentrazione e la fiducia nelle nostre capacità. Anche quando abbiamo affrontato delle sconfitte in un certo modo preventivate quando poi sono arrivate ci hanno fatto male. L’importante è non farsi abbattere. E ora possiamo dire di essere ancora in lotta. Ci abbiamo sempre creduto anche quando la classifica era difficile da guardare. Sappiamo che il miracolo è raggiungibile solo con il duro lavoro. Se Siena gioca bene diventa una squadra competitiva e capace di sorprendere e fare punti." Il commento alla partita di Modena è affidato al direttore generale dei toscani Mechini: "Sarà una sfida tra la seconda e la penultima in classifica, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a fare bene come fatto nelle ultime settimane. Sono state tre vittorie che hanno contribuito a dare sicurezza al team. L’ingresso di Bartman? Strapositivo, il giocatore si sta integrando bene".

