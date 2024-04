Figc. Caso Narciso, si completa l’iter:. Rossi squalificato per tre mesi

Due mesi dopo le sanzioni patteggiate lo scorso 22 febbraio da Matteo Rivetti e da Antonio Narciso (un mese a testa di squalifica) per avere quest’ultimo ricoperto all’interno dello staff tecnico di mister Bianco il ruolo di allenatore dei portieri pur senza la relativa abilitazione, si è completato l’iter della Figc nei confronti del Modena che ha visto, lo scorso 18 marzo, punire con 3 mesi e 15 giorni di squalifica l’altro membro dello staff canarino Andrea Rossi.

Dopo il deferimento da parte della Procura Federale, il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha punito Rossi, all’epoca dei fatti tesserato per il Modena in qualità di allenatore dei portieri della prima squadra con qualifica Uefa B e Uefa Gka, per avere, nel corso della stagione 2023-24 e quantomeno sino alla data del 29 ottobre 2023, consentito o comunque non impedito a Narciso di svolgere di fatto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra, nonostante lo stesso fosse tesserato in qualità di collaboratore e fosse sprovvisto dell’abilitazione necessaria.

La pronuncia è arrivata su accordo fra la Procura Federale e lo stesso Rossi, ex articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, prima dell’apertura dell’udienza, in cui Rossi era difeso dall’avvocato Federico Menichini.