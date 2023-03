"Finale e terzo posto, giocatori fenomenali"

di Alessandro Trebbi

Alla domanda se siano partite come quella di Belchatow a farle rimanere la passione per il volley, a farle credere che continuare a essere la leader di un club sia la cosa giusta, Giulia Gabana risponde con un sorriso a trentadue denti e senza dubbio alcuno: "Sì, assolutamente sì". C’era anche la presidente di Modena Volley a soffrire a bordo campo assieme alla squadra in Polonia, a preoccuparsi dopo il primo e il terzo set persi, a esultare genuinamente dopo l’attacco out di Kooy che regalava a Modena la finale di Coppa Cev, la prima per la Gabana presidente, al primo anno. Un traguardo inseguito, affrontando col giusto piglio nei primi turni da favoriti contro Sastamala, Izmir, Luneburg, battendo Lubiana in due incontri senza storia nei quarti di finale, facendo la voce grossa quando l’avversario era tecnicamente alla pari, Belchatow appunto. Ora in finale i begli del Roeselare, provenienti dalla Champions League e capaci di eliminare niente meno che Piacenza. Il momento, però, è quello delle celebrazioni.

Presidente, quanto volevate questa finale?

"Tenevamo tantissimo a questo obiettivo, ci abbiamo creduto e devo dire che i ragazzi sono stati fenomenali e abbiamo lottato con i denti. Lo Skra ha giocato bene ma noi siamo riusciti a giocare benissimo. Ora lotteremo per vincere anche questa finale".

Quali sensazioni le riempiono la mente il giorno dopo?

"Sono piena di gioia, grata a tutti quelli che stanno facendo con noi questo percorso: lo staff, l’ufficio, i giocatori. Chiaro che non abbiamo ancora vinto niente, ma già essere qui all’atto finale per giocarci il trofeo è un bellissimo risultato".

È presto per fare bilanci, ma un piccolo riassunto di quanto fatto sin qui si può fare. Si aspettava questa finale e il terzo posto, visto anche come era cominciato l’anno?

"A inizio anno, l’ho detto più volte, quando ci siamo posti i nostri obiettivi io ho detto che speravo in un quarto o quinto posto, ed ero stata tra tutti la più positiva. Quindi il terzo posto è fantastico, un grande traguardo di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi e che deve essere il giusto trampolino per i quarti di finale playoff che iniziano adesso e a cui teniamo tanto, di certo non meno che alla Coppa Cev". Infine Rinaldi, Sanguinetti e tutti gli altri. Un orgoglio averli cresciuti al PalaPanini portandoli sin qui?

"I giovani? Sono una delle nostre grandi soddisfazioni, sì. Da inizio campionato sono cresciuti tantissimo, oggi sono giocatori forti, convinti, seri, che lavorano sempre duro. Ma devo dire che la soddisfazione è identica anche per Bruno, Ngapeth, Rossini e Stankovic che sono stati sempre vicino ai più giovani, li hanno aiutati davvero tanto in questo percorso".