Finale in lutto, addio al tuttofare Graziano Monari

Il 2023 del calcio dilettantistico modenese comincia con un grave lutto. Vinto da una terribile malattia, si è spento Graziano Monari, tuttofare insostituibile del calcio a Finale per mezzo secolo. Allo stadio "Comunale" biancazzurro ha dedicato "tempo, vita, anima e cuore" come lo ricorda il profilo Facebook dello Junior Finale che prosegue ricordando come "ha voluto bene al calcio di Finale, in pochi potranno eguagliarlo. Lui c’era, sempre, per ogni cosa. Dirigente, custode, barista, magazziniere: era il depositario dei segreti del campo e quanto gli faceva male vederlo distrutto nel 2012. Seguì l’opera rifacimento col sintetico attuale come un direttore dei lavori, per ogni dubbio lui era lì, pronto a dare un sostegno. Ciao Graziano, ora potrai riabbracciare Davide e Paola, a noi l’onore di stare vicino alla nostra Simona, alla splendida Chiara e a Mattia".