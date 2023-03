Finale San Paolo-Castelli Sorteggio no per Maranello

Sono San Paolo e Terre di Castelli le due finaliste della Coppa di Terza. Ieri sera nelle due semifinali il San Paolo ha strapazzato 6-1 la Madonna di Sotto, mentre il Terre di Castelli ha eliminato ai rigori lo Zocca dopo l’1-1 del 90’ firmato dai gol nella ripresa di Giacomelli e Montanari per gli ospiti.

TERZA A. Nei due recuperi il Real Maranello dilaga 6-1 sul campo della Bortolotti (tris di Montecchi, poi Giullari, Durini e Pincheri) e scavalca il Real Dragone al 3° posto, A. Solignano-A. Palafitta 3-3. ALTRE. Sorteggio sfortunato in Coppa di Prima per il Maranello, che in semifinale (mercoledì 15 aprile alle 20,30) ha pescato i bolognesi del Felsina, dominatori del girone "E" a +18 sulla seconda. Si gioca in campo neutro come Soragna-Civitella. In Eccellenza Cittadella-Campagnola di sabato si gioca alle 14,30, in Prima "E" Solignano-Ozzanese del 193 si anticipa a sabato 18 alle 17,30. In Prima "D" stangata la Consolata per la gara con la Virtus Cibeno: stop al 24 al dirigente Bursi, 3 turni a Frigieri e Spezzani, 2 a Bonvicini, inoltre per le offese per motivi di discriminazione razziale dei propri tifosi verso l’arbitro la società sassolese è stata punita con la disputa di una gara a porte chiuse, pena però sospesa.

d.s.