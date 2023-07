Finali Internazionali al Memorial Eugenio Fontana, 80mila Dollari in Palio

E’ il giorno dei giorni per la 39ma edizione del Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl che oggi celebra il suo epilogo sui campi del Club La Meridiana di Casinalbo. Si giocano infatti in serata – ore 19 il doppio, non prima delle ore 21 il singolo – le finali di questo torneo internazionale di tennis Atp 75 con Montepremi di 80mila dollari che ha portato il grande tennis internazionale in provincia di Modena. Torneo internazionale che più internazionale non si può se è vero, come è vero, che i protagonisti della giornata più attesa sono tutti stranieri. La finale del doppio vedrà infatti sfidarsi Manafov-Jebavy e Blumberg-Martinez, mentre i finalisti del singolo escono dalle semifinali che oppongono lo statunitense Nava al tunisino Echargui, che arriva all’appuntamento dopo avere eliminato due teste di serie, e il francese Droguet al bosniaco Fatic.