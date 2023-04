Fine settimana di passione per i ragazzi di Mandelli

Ultima giornata di regular season per la Primavera 3 di Paolo Mandelli.

Manca ancora un piccolo passo per i canarini per conoscere il piazzamento in classifica con il quale si presenteranno ai playoff, attualmente terzo il Modena (impegnato questo pomeriggio, alle 15, con la Vis Pesaro a Bomporto) è ancora in corsa per le prime due posizioni ma, in caso di successo, dovranno attendere i risultati dagli altri campi.

Si giocherà in contemporanea l’intera giornata finale del campionati e nulla è ancora deciso, ecco perchè sarà un fine settimana di passione anche per Paolo Mandelli e per i suoi ragazzi.