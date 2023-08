Finisce in pareggio il derby canarino fra Grieco e Centurioni

Si è chiusa con un pareggio per 1-1 la prima gara della 55esima edizione del torneo giovanile "Città di Vignola" per squadre Primavera. Lunedì al ’Caduti di Superga’ Spal e Parma, inserite nel girone ’A’ assieme al Terre di Castelli 1907 si sono prese un punto a testa nel derby in panchina fra grandi ex gialloblù: sulla panchina estense c’era infatti Vito Grieco (nella foto), ’cervello’ e trascinatore della Longobarda con 64 gettoni e 10 reti nelle sue due annate coronate da due promozioni, su quella ducale (in campo con l’Under 18) Matteo Centurioni, 88 gare e 4 reti in 3 stagioni cadette sotto la Ghirlandina.

E’ stata la Spal a passare per prima con Simonetta al 60’, ma 8’ più tardi è arrivata la rete di Elia in diagonale per l’1-1 finale. Dopo il derby di ieri sera fra Sassuolo e Modena che ha inaugurato il girone ’B’, stasera si torna in campo per il girone "A" con Parma-Terre di Castelli (20,45), quindi domani doppia sfida con Spal-Terre di Castelli (19) e Reggiana-Sassuolo (21,15), mentre venerdì chiude Modena-Reggiana (20,45). Le due vincenti dei gironi si sfidano nella finale di giovedì 17 alle ore 20,45, per tutta la durata del torneo sarà in funzione lo stand gastronomico.

d.s.