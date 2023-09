Finisce pari il derby di fuoco tra Cavezzo e Quarantolese

BIBBIANO S.P.

4

NEXTGEN

0

BIBBIANO: Carpi, Lucchini (28’st Fornaciari), Ravanetti, Riccardi (35’st Errigo), Bonacini (33’st Rota), Macca, Bassissi, Finocchio, Messori (35’st Trivieri), Cilloni, Carlini (14’st Rozzi). A disp. Vercalli, Crescini, Rossi, Benassi. All. Tedeschi.

NEXTGEN: Cacchioli, Cuoghi (38’st Stefani), Mandreoli, Leguern (39’st Pacilio), Telfer, Ruini, Carrera, Pacilli, Toni (16’st Paltrinieri), Crispino, Ricci (39’st Colombini). A disp. Merli, Cavarretta, Bertacchini, Guiducci, Bellentani. All. Battaglioli.

Arbitro: Nadini di Modena

Reti: 2’ Cilloni, 37’ Messori, 10’st Finocchio, 32’st Rozzi

La capolista Bibbiano travolge il Terre di Castelli Nextgen. Al 2’ Cilloni scatta sul filo dell’offside e batte Cacchioli. Al 30’ il palo salva il Nextgen sul missile di Finocchio, sul tap in Messori manda alto. Al 37’ cross di Cilloni e di testa Messori raddoppia. Nella ripresa al 10’ lancio di Cilloni per l’inserimento di Finocchio che segna in diagonale. Al 32’ Rozzi, imbeccato da Messori spara sotto la traversa il poker.