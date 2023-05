Fiorano, la salvezza è tua

FIORANO

2

PGS SMILE

0

FIORANO: Antonioni, Ficarelli, Occhi, Vaccari, Zykaj, Barbieri, Galli, Caselli, Ienna, Cataldo (24’ s.t. Dapoto), Angelillis (37’ s.t. Kwakye). All. Matta (Manzitti, Wusu, Sernesi, Runaj, Abati, Schiavone, Opoku)

PGS SMILE: Poli, Giovani, Pattuzzi (31’ s.t. Piacentini), Allegra, Marino, Bozzani (30’ s.t. Caselli), Copertino (24’ s.t. Scortichini), Paoli, Gariboldi, Cavani (37’ s.t. Sghedoni), Nicioli (30’ s.t. Pederzoli). All. Virgilio (Guaitoli, Ferrarini, Ivancic, Scortichini)

Arbitro: Stanzani di Bologna (Scotti, Ferrerio)

Reti: 18’ s.t. Cataldo, 47’ s.t. Kwakye

Note: ammoniti Galli, Vaccari, Bozzani, Allegra

Festeggia il Fiorano, che si salva, recrimina il PGS Smile, che lascia la Promozione dopo una sola stagione. Questo il responso della gara di playout del ‘Ferrari’: se la prendono i biancorossi, che hanno il merito di capitalizzare, nella ripresa, una superiorità che il PGS aveva invece a lungo espresso, senza concretizzarla, nei primi 45’. La chiave di 97’ un po’ ingessati – ma la posta in palio valeva tutto – è lì, perché il PGS del primo tempo fa di più e meglio, disunendosi tuttavia dopo l’intervallo, quando ha dato strada ai biancorossi. Cui sono serviti, però, due rigori per sbloccare la gara: il primo lo ha sbagliato (traversa) Vaccari al 6’ s.t., il secondo lo ha trasformato – tap in vicente dopo la prima conclusione respinta da Poli – Cataldo, dando un colpo durissimo alle certezze dei formiginesi. Fin lì più in palla, pericolosi al 5’ con Copertino, al 10’ con Paoli, ancora al 18’ e al 25’ con Allegra e il ‘solito’ Copertino: niente gol, tuttavia, per gli ospiti mentre il Fiorano – non pervenuto nel primo tempo – ha preso quota. Aggredendo in avvio di ripresa, passando all’incasso con Cataldo e gestendo poi il vantaggio – proteste ospiti al 90’ per un contatto ‘sospetto’ in area biancorossa - fino alla fuga di Kwakye che nel recupero ha ‘blindato’ la salvezza del Fiorano.