Fiorano rispedito in zona Playout Pgs Smile perde

Fiorano

0

Vezzano

2

Fiorano: Antonioni, Back, Barbieri, Occhi (32’ p.t. Runaj), Ficarelli, Caselli (14’ s.t. Galli), Vaccari, Dapoto (11’ s.t. Angelillis), Ienna, Cataldo, Schiavone (22’ s.t. Opoku). All. Cavuoto (Romani, Zykaj, Cervino, Wusu, Abati)

Vezzano: Girotti, Arduini, Grossi, Amoah, Melloni, Lusvarghi, Boschiroli (40’ s.t. Rozzi), Maniscalco, Spadacini, Guidetti (22’ s.t. Ferri), Piermattei. All. Vinceti (Martini, Formisano, Terni, Carbogani, Campaniello, Sorrano, Giorgi) Arbitro: Torrisi di Ferrara (Cusimano, Gesmundo).

Reti: 6’ s.t. Spadacini, 16’ s.t. Boschiroli

Note: ammoniti Dapoto, Grossi

La seconda sconfitta nelle ultime 4 gare ricaccia il Fiorano in zona playout. Al Ferrari, dove i biancorossi non vincono da gennaio, questa volta festeggia il Vezzano, che gestisce non senza affanni il primo tempo ma scappa nella ripresa.