Fiorano, vittoria scacciacrisi United Carpi ritrova il sorriso

VEZZANO

0

UNITED CARPI

1

VEZZANO: Girotti, Arduini C., Grossi, Amoah, Melloni, Piermattei F., Piermattei M., Maniscalco (78’ Ferri), Spadacini, Mercadante (82’ Campaniello), Bassoli (67’ Boschiroli). A disp.: Moscatelli, Le Piane, Terni, Arduini S., Traore, Stradi. All. Vinceti.

UNITED CARPI: Rufo, Gianasi, Vezzani (84’ Paramatti), Mebelli (46’ Majri), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi (87’ Teocoli), Jocic (87’ Signorino), Assouan, Elatachi (56’ Malagoli). A disp.: Lusetti, Corradi, Romani, Cometti. All. Borghi.

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 61’ Jocic Note: ammoniti Piermattei M., Melloni, Bulgarelli, Malagoli, Ferri.

Dopo 2 pari lo United Carpi torna al successo a Vezzano. Al 20’ Mebelli impegnai Girotti, al 27’ Spadacini a colpo sicuro, Gianasi si immola e salva. Al 44’ Assouan imbuca per Jocic, che spara alto. Al 60’ Majri chiama al miracolo Girotti e dalla bandierina Vezzani pennella per la testa di Jocic che fa 1-0. All’87’ Spadacini di mancino va vicino al secondo palo ma il pari non arriva.