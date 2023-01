Fiorentina Sassuolo 2-1, terzo ko consecutivo dei neroverdi

Un frame di Fiorentina-Sassuolo al Franchi

Modena, 7 gennaio 2023 – Un rigore in pieno recupero del rientrante Nico Gonzalez regala alla Fiorentina il primo successo del 2023. Al Franchi battuto il Sassuolo 2-1 in extremis dopo il botta e risposta tra Saponara e Berardi: con questi tre punti la squadra di Italiano sale a 23 in classifica, mentre gli uomini di Dionisi sono costretti ad un altro pesante ko, il terzo consecutivo, che li lascia fermi al quintultimo posto a quota 16.

In un primo tempo molto equilibrato e sostanzialmente privo di grandi emozioni, le migliori potenziali chances per sbloccare la gara le costruiscono i neroverdi: la prima al 18' con un diagonale di Frattesi respinto molto bene da Terracciano, la seconda una decina di minuti piu' tardi con Pinamonti, servito in verticale da Berardi e murato anche lui dal portiere viola.

- In mezzo una buona occasione anche per i padroni di casa con una punizione dal limite affidata a Biraghi, indirizzata pero' al di sopra della traversa. Nella ripresa Italiano mischia subito le carte in tavola levando Bianco e Cabral ed inserendo Castrovilli e Saponara: ci pensa proprio quest'ultimo, al 48', a rompere l'equilibrio in favore della Fiorentina grazie ad un mancino di prima dopo un assist involontario di Ferrari. Passano pero' una manciata di minuti e il Sassuolo trova l'episodio per l'1-1: Dodo respinge di mano in area un tiro di Pinamonti, il Var richiama l'arbitro e lo induce ad assegnare un rigore che Berardi trasforma con freddezza. Il match sembra potersi infiammare da un momento all'altro, ma gli ultimi colpi di scena arrivano solo negli istanti finali: all'86' il neo entrato Nico Gonzalez impegna Consigli con un colpo di testa da pochi passi, poi in pieno recupero l'argentino realizza il rigore decisivo per il 2-1 dopo un fallo di mano in area di Tressoldi punito anche questo dal Var.

Il tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Venuti (9' st Dodo), Milenkovic, Igor, Biraghi (31' st Terzic), Bianco (1' st Castrovilli), Duncan (27' st Gonzalez), Ikoné, Bonaventura, Kouame, Cabral (1' st Saponara). (31 Cerofolini, 50 Martinelli, 48 Kayode, Quarta, 16 Ranieri, 41 Amatucci, 34 Amrabat, 72 Barak, 43 Distefano). All. Italiano.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Obiang, Traorè (47' st Defrel) Berardi, Frattesi, Laurientè (35' st Ceide), Pinamonti (24' st Alvarez). (25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 5 Ayhan, 7 Henrique, 8 Harroui, 18 Antiste, 19 Romagna, 28 Erlic, 35 D'Andrea, 42 Thorstvedt, 77 Kyriakopolous). All.: Dionisi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: st 3' Saponara, 12' Berardi (rigore), 46' Gonzalez. (rigore). Angoli: 6-4 per la Fiorentina. Recupero: 2' e 9' Amnmoniti: Milenkovic, Traorè, Tressoldi, Castrovilli per gioco falloso, Dodo per gioco scorretto. Spettatori: spettatori 29.695, incasso 450.035 euro (paganti 7768, incasso 139.510; abbonati 21.431, quota 306.057).