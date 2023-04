"Fisicità e campo ‘caldo’ Attenti alla Salernitana"

Non ci sarà Berardi, nel Sassuolo che oggi raggiunge Salerno dove, domani pomeriggio all’Arechi, è atteso alla sfida contro la Salernitana. "Domenico sta meglio ma non si è allenato con la continuità che serve, quindi preferiamo gestirne il recupero dandogli ancora tempo: lo riavremo con noi a tempo pieno la settimana prossima", ha detto Alessio Dionisi presentando la partita di domani, dalla quale si aspetta altri passi avanti da un Sassuolo che, fresco di vittoria contro la Juventus, cerca conferme e prova ad andare oltre il rischio di un appagamento che, dopo l’acuto con i bianconeri, ci starebbe anche. Non per il tecnico toscano, tuttavia: lui l’exploit di domenica sera l’ha già archiviato e siccome il Sassuolo le ‘piccole’, paradossalmente le patisce più delle ‘grandi’ non manca di sottolineare le difficoltà che aspettano il Sassuolo. Ambientali, "perché la Salernitana in casa è come se giocasse con più di undici giocatori", e tecniche, ci mancherebbe. "Hanno elementi di qualità e stanno attraversando un buon momento, complici sette risultati utili di fila. Di queste sette gare ne hanno vinta una, ok, ma il dato che vale la pena sottolineare è relativo alla continuità con cui la squadra campana fa risultato, e in serie A non è mai semplice infilare serie del genere", dice l’allenatore del Sassuolo che ricorda, piuttosto che il 5-0 con cui il Sassuolo tritò i campani a ottobre – anche in quell’occasione non c’era Berardi – piuttosto il sofferto pareggio della stagione scorsa. "Le squadre più fisiche di noi ci creano difficoltà, e il tenore agonistico che gli avversari metteranno in campo, spinti da un pubblico importante, dovrà farci moltiplicare le attenzioni e soprattutto la volontà di cercare un risultato che consoliderebbe la nostra classifica".

Toccata quota 40, agganciata la famosa ‘sinistra’ delle classifica, "adesso – aggiunge Dionisi – si tratta di crescere ancora e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Parlare di Europa, nel nostro caso, non è cosa, ma a inizio stagione partimmo per migliorare l’anno scorso e nessuno avrebbe scommesso, solo un paio di mesi fa, che la cosa sarebbe stata possibile. Invece…". Invece ai 50 della stagione scorsa mancano giusto 10 punti, di gare da giocare ce ne sono abbastanza per farne pure il doppio, e da questo si riparte, dopo una vittoria contro la Juve che, chiude l’allenatore del Sassuolo, "deve servire a darci una spinta a fare ancora meglio, e a mettere in campo la stessa determinazione, se non di più, rispetto a quella che metteranno i nostri avversari".

Stefano Fogliani