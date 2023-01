Flos Frugi, rimonta d’oro con la banda dei classe 1983

È una rimonta che può cambiare una stagione quella che sabato ha messo a segno la Flos Frugi nel big match di Seconda ’E’ a Ubersetto contro la capolista Rubierese. Sotto 2-0, i ragazzi di Carmine Perziano hanno prima accorciato al 90’ con Gibertini e poi hanno trovato il 2-2 al 95’ in mischia su autorete. Un pari d’oro che tiene i reggiani a +3 invece che a +6 e permette di rosicchiare un punto al Fellegara (+1 e una gara in più rispetto alle due rivali), sconfitto dal San Faustino.

Per i fioranesi si tratta della conferma di una stagione da protagonisti, trascinati dalla banda dei classe 1983: bomber Andrea Toni che ha timbrato 18 gol in 14 gare, poi gli altri coetanei Gibertini e Tazzioli e mister Perziano, che più volte (anche con la Rubierese) si è schierato in campo per dare una mano alla squadra.

"A inizio anno non era nei programmi che il mister giocasse – spiega il presidente del club Fabio Paroli – ma la sua qualità sposta ancora gli equilibri, nonostante la lunga inattività. Con la Rubierese abbiamo preso un punto meritato, anche sotto 2-0 abbiamo sempre spinto e colto anche una traversa. Il campionato? Penso che sia tutto aperto fino al 4° posto di Roteglia e Ubersetto, che nonostante abbia perso Steri resta un’ottima squadra. Mercoledì abbiamo il recupero di Corlo e già lì si capirà di più".

