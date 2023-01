Fontana squalificato fino all’8 febbraio

Il Castelfranco capolista di Eccellenza perde mister Mirko Fontana per altre 3 settimane: il tecnico è stato fermato dal giudice sportivo del Crer fino all’8 febbraio perché domenica nella gara sul campo de La Pieve, da squalificato (era stato sanzionato fino al 15 gennaio dopo la gara con l’Arcetana), "è stato riconosciuto dal guardalinee mentre gli proferiva espressioni offensive dalla tribuna". Fontana così dovrà guardare dalla tribuna anche le prossime gare della Virtus con Vignolese, Campagnola, Agazzanese e Formigine, al suo posto ci sarà ancora Ivan Golinelli. Domenica in Eccellenza Nibbiano-La Pieve si gioca al campo ’Puppo’ di Piacenza, in Promozione Ganaceto-Montagna è posticipata alle 17 a Nonantola (come anche Ganaceto-Fiorano del 291), mentre in Prima United Carpi-Lama si gioca sul sintetico di Soliera.