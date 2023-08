Forapani: "Ho scelto il Carpi per andare tra i professionisti"

Nel mercato della Serie D, quello fatto di accordi che nel 99% dei casi scadono al 30 giugno successivo, c’è anche spazio per chi vuole investire. Il Carpi lo ha fatto per due giovani ex Spal, il difensore 2004 Nicolò Verza, fresco di scudetto Under 18 con gli estensi, e il centrocampista Marco Forapani, classe 2003 reduce da una stagione da protagonista in D ad Adria. Entrambi sono arrivati in estate con un accordo biennale, una scelta precisa per costruire qualcosa anche oltre alla stagione che deve cominciare. "Forapani è un profilo che aveva ambizioni di un’altra categoria – la presentazione del ds Riccardo Motta per il centrocampista nato a Bondeno e calcisticamente cresciuto fra Spal e Bologna - perché aveva fatto molto bene ad Adria. Penso che abbia le carte in regola per la categoria superiore ma sa anche che per la propria crescita ci sono degli step da seguire. Per questo Marco ha scelto una piazza come Carpi, che ha poco a che vedere con la serie D. Può giocare in più ruoli, ha grande qualità e darà filo da torcere a tanti della nostra rosa. Anche per questo la società ha deciso di fare un investimento pluriennale: ok vincere ma vogliamo anche mettere radici e fondamenta per il futuro". Nella prime amichevoli Forapani ha impressionato per la capacità di fare le due fasi, interdittiva e propulsiva, colpendo anche un legno col Sassuolo primavera.

"Avevo alcune richieste dalla Serie C – le sue parole - poi mi ha chiamato mister Serpini che conoscevo dai tempi della Spal, dove lui allenava l’Under 17. Sapevo di arrivare in una società molto importante con una storia e un obiettivo ambizioso. Non ci ho pensato due volte. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista a cui piace molto inserirsi e attaccare lo spazio, magari ruotandomi con il trequartista. Nel gioco del mister c’è bisogno anche di tanta qualità e capire i momenti della partita. Siamo in tanti ma possiamo gestirci bene sia tra giovani che tra over in tutte le zone del campo". Per il ragazzo cresciuto fra Spal e Bologna, che si ispira a De Bruyne e viene da un’ottima stagione all’Adriese con 31 gare e 2 reti, gli obiettivi personali e di squadra sono chiari. "Vorrei andare in C col Carpi, non sarà facile ma abbiamo tutte le carte in regola per farcela – spiega l’importante è rimanere umili e lavorare duramente ogni giorno. Il pubblico? Per me sarà la prima volta in uno stadio dove ci sarà un piccolo che ci spinge, non vedo l’ora che arrivino le gare da tre punti".

Stasera. Alle 20,30 si accendono i riflettori del "Cabassi" per l’amichevole col Fiorenzuola di Lega Pro: ingresso gratuito in tribuna centrale e azzurra.

Davide Setti