Formato torna da ‘nemico’: "Sarà una vera emozione"

Al "Cabassi" fin qui è stato una sentenza: 2 gare da ex negli ultimi 2 campionati e 3 reti segnate, "anche se ho portato a casa solo un punto, un po’ pochino…". Alberto Formato è pronto domenica a tornare a Carpi con la maglia del Lentigione per la terza volta da avversario, su quel prato in cui è cresciuto ma nel quale ha giocato solo con le giovanili biancorosse. Il bomber carpigiano dei reggiani ha cominciato a tutto gas timbrando 5 reti nelle prime 5 gare della stagione, 4 in campionato – dove con Saporetti, Farinelli (Corticella) e Merlonghi (Forlì) guida la classifica marcatori – e una in Coppa Italia. Un avvio in linea con le 3 precedenti annate di D chiuse sempre in doppia cifra e in crescendo, 13 reti a Bagnolo, 17 più 19 negli ultimi due anni al Lentigione. "Sarà come sempre un’emozione forte tornare a Carpi – spiega il bomber classe ‘93 – anche perché in curva ho visto la squadra di Castori salire in A e poi sfiorarla due anni dopo ai playoff. Ci aspetta una gara molto difficile, il Carpi avrà il pallino del gioco, noi proveremo a fargli male con le nostre armi. Veniamo da due sconfitte di fila e non vogliamo sbagliare, anche se è la gara peggiore perché credo che quella biancorossa sia la squadra più forte del girone: la classifica ora conta poco, quella verrà sarà fra 7-8 giornate e mi aspetto di trovare il Carpi a guidarla". Dall’altra parte troverà tanti amici e tanti ex compagni con cui ha diviso gli ultimi anni a Lentigione, oltre a mister Serpini e il suo staff con cui 2 anni ha vinto i playoff conquistando la C, cui la società ha rinunciato.

"Rossini l’ho chiamato domenica appena ho saputo di Pistoia – spiega – e mi ha rassicurato: abbiamo diviso per due anni l’auto per i viaggi da Carpi a Lentigione e ci vediamo in città anche fuori dal campo, domenica mi sa che come in allenamento ci daremo qualche pacca (sorride, ndr), uno come lui lo vorrei sempre avere nella mia squadra. Cortesi sta facendo bene, Ofoasi quando entra si fa sentire, Rossi lo vedrete fra poco che giocatore è, forte fisicamente e di testa, grande tecnica, in D fa la differenza. E voglio fare un grosso in bocca al lupo a Maini". In estate per l’ennesima volta si era parlato del suo ritorno a Carpi. "A novembre scorso una trattativa c’era stata – rivela – poi però non erano maturate le condizioni per definirla, questa estate invece non c’è stata nessuna chiamata né dal mister Serpini, con cui voglio specificare che non ci sono mai stati problemi, né dal Carpi". Dal campo. Quarena è rientrato in gruppo, a parte Forapani, leggermente affaticato ma non in dubbio per domenica, e Rossini che oggi tornerà col gruppo.