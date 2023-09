Formazione, imbarazzo della scelta per la partita contro il Feralpi

Il Modena è tornato in campo ieri nel primo allenamento della settimana verso la sfida di sabato, al Garilli, con la FeralpiSalò. Gara alla quale i canarini si avvicinano dopo una domenica di riposo e con il gruppo che sarà al completo, eccezion fatta per Bozhanaj che continua la sua preparazione differenziata dopo aver recuperato dall’infortunio alla tibia. Tornerà a Modena domani, invece, Guiebre, in campo questa sera con il Burkina Faso nell’amichevole con il Marocco a Lens. Imbarazzo della scelta, dunque, per mister Bianco. Si punterà sul 4-3-1-2 ben collaudato nelle prime tre partite, con i soliti piccoli ballotaggi in attacco e sull’out di sinistra tra Ponsi e Cotali. Nel frattempo, i giocatori e lo staff sono stati protagonisti delle foto ufficiali della stagione 20232024. Il club ha pubblicato un video divertente del backstage con Palumbo, Magnino, Zaro, Pergreffi e Strizzolo tra gli altri.