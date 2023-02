Formigine-Castelfranco, che derby

Si apre oggi alle 15 al ’Pincelli’ la sesta di ritorno di Eccellenza col derby fra due delle modenesi più in forma.

Il Formigine di Sarnelli (nella foto Cremaschi), reduce dal pari di Colorno, è al 5° posto a -11 dai biancogialli, lanciato da 14 punti nelle ultime 6 gare che gli hanno permesso di salire a -3 dalla Cittadella quarta. Il Castelfranco di Fontana (per lui ultimo turno della lunga squalifica) rimane la più autorevole antagonista del Borgo San Donnino e con le ultime 2 vittorie contro Agazzanese e Campagnola è rimasto a -3 dai ducali, col sogno stasera in caso di successo di agganciare in vetta almeno per 24 ore la capolista, di scena domani a Rolo col resto della giornata (ore 14,30).

Ecco i pronostici del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Formigine-Castelfranco 12 (oggi ore 15). Nei verdeblù out Iattici e in dubbio Balestri, nella Virtus sono ko Nait, Palmiero (frattura alla clavicola) e Mantovani (stiramento), in dubbio Tesa (febbre), Barani, Cantarello e Boccalupo, verso il rientro Pepe. La Pieve-Modenese 1X. I pievani in serie nera da 8 gare (2 pari e 6 ko di fila) e risucchiati verso la zona calda sono senza lo squalificato Tudini, nei gialloblù (a -5 in classifica) ko Alessandro Borghi. Vignolese-Colorno X. I rossoverdi imbattuti da 5 gare (9 punti) sono senza Dardani infortunato. Castelvetro-Castellana X. Domizzi deve fare a meno di Poligani e vuole proseguire l’ottimo momento (10 i punti ottenuti in 4 gare). Cittadella-Boretto 1. La squadra di Cattani, che attualmente è scivolata al 4° posto in classifica (il recupero sul campo della Castellana si gioca mercoledì 15 alle 20,30), non ha il solo Cinquegrano.

d.s.