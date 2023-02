Formigine impatta in rimonta con Hoxha

FORMIGINE

1

SASSO MARCONI

1

FORMIGINE: Cornia, Vacondio (20’st Iattici), Ricaldone, A. Caselli, Marverti, Ashong, Hoxha, M. Caselli, Negri (20’st Mondini), Cremaschi, Ruini (15’st Digesù). All. Sarnelli

SASSO MARCONI: Celeste, Galassi, Montanaro (20’st Tarozzi), Salcuni, Turci, Cinquegrane, Michelucci (25’st Rinieri), Colarieti, Manieri (30’st Zabre), Geroni, Caniato. All. Malaguti.

Arbitro: Hafidi di Ravenna

Reti: 10’st (rig.) Geroni, 25’st Hoxha

Note: espulso mister Sarnelli, ammoniti Vacondio, A. Caselli, Hoxha, Caniato

Il Formigine riacciuffa il Sasso Marconi grazie a Hoxha. Sarnelli perde in riscaldamento Habib e al 25’ Hoxha a colpo sicuro si vede respinto il tiro. Al 37’ Michelucci sfiora il bersaglio, al 38’ Cornia è attento su Manieri. Nella ripresa bolognesi avanti su rigore con Geroni, al 22’ trattenuta vistosa in area su Matteo Caselli non vista. Al 25’ Iattici imbecca Hoxha che pareggia, poi lo stesso Iattici segna il 2-1 annullato per un dubbio offside. Nel finale ci provano anche Hoxha e Ricaldone.