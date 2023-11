Formigine perde Caselli per 20 giorni, stangato l’Audax

Non c’è sosta per il calcio dei dilettanti, in campo domani pomeriggio (14,30) a tre giorni dal turno infrasettimanale. Ecco i pronostici in Eccellenza di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Cittadella-Formigine 1: la capolista viene da 2 pareggi e recupera Falanelli, mentre sono fuori Rosa, Iodice e Pivetti; mister Sarnelli non ha Ashong, Binini e Andrea Caselli, che mercoledì si è procurato la sublussazione della clavicola e per 20 giorni dovrà portare il tutore. Terre di Castelli-Rolo 1X: la squadra di Domizzi, seconda a -5, deve fare a meno di Saccani, Iori e Massari, in dubbio Gozzi, mentre saranno convocati Auregli ed Operato. Agazzanese-Castelfranco X: contro un’Agazzanese decimata (10 giocatori out) la Virtus non ha gli infortunati Cantarello, Boccalupo e Fiorentini, in forte dubbio Savino e Pepe, fuori anche mister Cattani squalificato fino al 17. Fabbrico-La Pieve 1: sfida salvezza per i pievani, sempre privi di Lo Bello e Ortensi. PROMOZIONE. Questi i pronostici di Corrente per le gare di domani: Fiorano-A.P. Montagna X, San Felice-Cdr Mutina 12, Castelnuovo-United Carpi X2, Quarantolese-Vianese 2, Cavezzo-S. Scandiano 2, Sanmichelese-Castellarano X, Nextgen-Camposanto X. ANTICIPI. Oggi (ore 15) si giocano 4 gare di Seconda e Terza: in Seconda "E" Borzanese-Real Maranello, in Seconda "F" Limidi-Villadoro, in Terza "A" Prignanese-A. Palafitta e in Terza "B" Novese-Cortilese.

AUDAX. Mano pesante del Giudice di Modena per l’Audax Casinalbo dopo l’1-1 di mercoledì sul campo del Real Maranello. Stop di 5 giornate per Cosentino "per minacce e offese all’arbitro" mentre il club è stato multato di 500 euro perché "a fine partita alcuni giocatori rivolgevano minacce e insulti al direttore di gara che dall’interno dello spogliatoio poteva percepire le espressioni ingiuriose e le minacce di morte proferite dai giocatori, i quali tentavano di entrare nello stesso spogliatoio colpendo più volte la porta d’ingresso, costringendolo a chiamare le forze dell’ordine".

d. s.