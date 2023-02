nibbiano

1

real formigine

1

NIBBIANO E VALTIDONE: Murriero, Bernardi, Bradarskiy, Baldini, Celotti, Fogliazza, Lancellotti (37’ st Barilli), Jakimovski, Grasso, Minasola, Michelotti (19’ st Federico). A disposizione: Agazzi, Castano, Facchini, Ghisoni, Boccenti, Gjini, Montagnari. All.: Volpi.

REAL FORMIGINE: Cornia, Gianelli (27’ st Negri), Vacondio, A. Caselli (1’ st Marverti), Ricaldone, Ashong, Hoxha (45’ st Ruini), M. Caselli, Habib, Cremaschi, Di Gesù. A disposizione: Di Gennaro, Boschetti, Balestri, Mondini, Cavani, Iattici. All.: Sarnelli.

Arbitro: Palma di Napoli.

Reti: 30’ pt Ricaldone (R), 44’ pt Lancellotti (N).

Note: ammoniti: Jakimovski (N), Michelotti (N), Ricaldone (R), Ashong (R), Di Gesù (R), Marverti (R).

Bel pareggio per il Real Formigine in casa di un Nibbiano e Valtidone. Alla mezz’ora di gioco ospiti in vantaggio sugli sviluppi di un corner, Ashong colpisce la traversa, ma sulla ribattuta ci pensa Ricaldone a mettere la palla in rete. Al 44’ arriva il pareggio, decisiva la ribattuta di Lancellotti, il quale, dopo aver raccolto la precedente respinta di Cornia sul tiro di Grasso, che appoggia oltre la linea di porta. Ripresa: annullato subito un gol a Michelotti per un dubbio fuorigioco, mentre Minasola, in pieno recupero colpisce un palo.