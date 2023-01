Fortitudo cambia: Bernabei si dimette

Cambia ancora la guida tecnica della Fortitudo Modena in Seconda ’F’. Mercoledì sera mister Marco Bernabei ha comunicato alla società gialloblù l’impossibilità per motivi lavorativi di proseguire il suo percorso. Bernabei era subentrato a Marc Bonissone lo scorso 24 novembre, quando i gialloblù erano in vetta a +2 sulla Vis San Prospero e imbattuti dopo 11 giornate (7 vittorie e 4 pari). Ora invece la Vis ha messo la freccia, scappando sul +5 dopo il successo per 3-0 nel big match di domenica scorsa. La società ha optato per una soluzione interna: Stefano Carletti, arrivato a giugno come preparatore dei portieri.

d.s.