Fortitudo, il ritorno di Colombini Il Valsa si rinforza con Torlai

Dalla scrivania al campo. È il percorso di Alberto Colombini, nuovo innesto dell’ambiziosa Fortitudo Modena, seconda nel girone ’F’ di Seconda categoria a -2 dalla Vis San Prospero. Il difensore classe ’89 era stato annunciato in estate dal club gialloblù come collaboratore tecnico del ds Luca Reggiani, ma 5 mesi dopo ha deciso di rimettere le scarpine per dare una mano alla rosa di mister Bernabei. Cresciuto nelle giovanili del Modena, Colombini ha vestito fra le altre le maglie di Formigine, Dorando Pietri, Castelnuovo, Maranello, Scandianese, Modenese e Cittadella, di cui è stato il capitano dal 2012 al 2017, protagonista della scalata della squadra di mister Cantaroni dalla Prima all’Eccellenza. In Prima ha chiuso il suo mercato il Valsa Savignano con l’innesto di Matteo Torlai, centrocampista classe 2000 che è arrivato i gialloverde da svincolato dopo aver vestito le maglie di Castelvetro, Modenese, Vadese, Vignolese, Fiorano e da ultimo Monteombraro.

Panchine. Cambia un’altra panchina in Eccellenza: i piacentini del Nibbiano Valtidone, hanno esonerato il tecnico Stefano Rossini e dovrebbero affidarsi a Umberto Colicchio, ex difensore con oltre 170 gettoni in C in carriera che sarebbe alla prima esperienza in panchina. Fatale a Rossini la dodicesima sconfitta su 21 gare, subita domenica 2-1 a Rolo, che lascia il Nibbiano (una delle possibili favorite estive per la lotta alla D) al quint’ultimo posto, in piena zona playout, a +4 sulla retrocessione diretta. L’eventuale debutto di Colicchio sarebbe domenica nella gara in casa con La Pieve.

d.s.