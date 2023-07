Forza Italia, Approvato l'Ordine del Giorno per il Nuovo Centro Sportivo Canarino

Il Gruppo consiliare di Forza Italia si è visto approvare l’ordine del giorno rispetto al progetto del nuovo Centro Sportivo canarino, il quale sorgerà in via Maestra di Bagazzano, a Nonantola. Il documento, a firma Antonio Platis e Pino Casano, manifesta la totale disponibilità alla deroga del consumo di suolo per la realizzazione di un centro comprensivo di 4 campi di calcio e 5.500 metri quadrati di superficie utile adibita a tribuna, ufficio, store, palestre, servizi e altro, di cui il Modena ha mostrato carte e documenti lo scorso 21 aprile. Comune di Nonantola e Comune di Modena hanno dato parere positivo. Il club canarino, una volta messo a punto il piano di fattibilità, avrebbe in mente di avviare i lavori già entro la fine dell’anno 2023. Contrari all’ordine del giorno presentato da Forza Italia, il Movimento 5 Stelle e la sinistra.