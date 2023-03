Fratellanza, secondo posto per Menghi Tre medaglie Master nelle staffette

La Fratellanza chiude un lungo ed appassionante weekend di gare, portando a casa un podio tricolore con Yoro Menghi (nella foto), che a Padova si conferma tra i migliori specialisti nelle prove multiple, chiudendo secondo nella categoria Promesse agli Italiani, ma anche i Master non sono da meno con le staffette alla Festa del Crosso di Gubbio. Sicuramente la ribalta va a Menghi, che era tra i più attesi agli Italiani di Padova, e non ha deluso le aspettative chiudendo dietro al solo Alessandro Arrius dell’Altetica Osa Saronno Libertas, che porta a casa la maglia tricolore: per il portacolori gialloblù l’eptathlon si è concluso con 5071 punti, che rappresenta anche il suo nuovo primato personale, abbastanza staccato dal vincitore, ma con due primati personali, nei 60 iani e nel lungo, nelle singole gare. Alla Festa del Cross, andata in scena a Gubbio, ancora una volta la Fratellanza si dimostra competitiva, con un ottimo livello medio in tante categorie. La giornata del sabato è stata dedicata alle staffette, che hanno portato tre medaglie a livello Master, a partire dall’oro della SF45 formata da Barbara Debbi, Erica Guigli, Monica Barchetti e Ramona Barbieri, con Katia Bianchini, Deborah Losi, Sonia Del Carlo e Giulia Sighinolfi terze. Terzi anche i maschi della categoria SM50, con la staffetta composta da Andrea Baruffi, Maurizio Gentile, Carmine D’Amelio e Fabio Neri, mentre solo piazzamenti, peraltro più che onorevoli, per gli SM60 maschile, e la SF55 femminile, mentre è quindicesima la staffetta assoluta, composta dai giovani Cesare Taglini e Luca Brandoli assieme ad Alessandro Pasquinucci e Giovanni Filippi.

Riccardo Cavazzoni