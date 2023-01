Frattesi è l’ultimo ad arrendersi Alvarez non riesce a incidere

PEGOLO 6. Zaccagni lo insidia già al 5’ e lo batterà su rigore qualche decina di minuti dopo. Conferma la sua affidabilità: prende due gol senza poterci far nulla.

TOLJAN 5,5. L’opposizione al colpo di testa di Milinkovic, irregolare e assai poco ortodossa, la spedisce dietro la lavagna. Si riscatta, ma solo parzialmente, togliendo a Pedro il pallone del raddoppio.

ERLIC 6. Più di due mesi e un mondiale dopo, il centrale croato scalza, a sorpresa, Ferrari dalla formazione di partenza: solido e puntuale all’occorrenza (39’ s.t. FERRARI s.v. Dentro nel finale)

TRESSOLDI 5. Qualche evitabile eccesso di confidenza quando ha il pallone tra i piedi passa in cavalleria, lo svarione che costa il secondo gol laziale no.

ROGERIO 5,5. Limita i danni su Felipe Anderson, cui concede comunque un paio di chances non male: paga con un giallo affanni che crescono con il passare dei minuti

FRATTESI 6,5. Solite percussioni dentro la metà campo avversaria, mai supportate dalla concretezza che serve. E un sinistro ‘comodo’ verso la porta laziale che non impensierisce Provedel, cui si aggiunge un colpo di testa fuori misura nella ripresa. Il fatto che sia ‘l’attaccante’ più pericoloso del Sassuolo la dice lunga sull’attuale transizione dei neroverdi. Ultimo ad arrendersi, peraltro.

OBIANG 6. La gara di Firenze e le ancora non ottimali condizioni di Lopez gli consegnano il secondo undici titolare di fila. Fa il suo, con buona efficacia, anche su Milinkovic (9’ s.t. LOPEZ 6. Rientra: non è al top, ma sarà utile)

TRAORE 5. Appena meglio, ma nemmeno troppo, rispetto alle ultime uscite, ma lontanissimo dal Traore della scorsa stagione. Intesa con Laurentiè approssimativa (24’ s.t. THORSTVEDT 5,5. Non aggiunge nulla alla manovra)

BERARDI 5,5. Pesta in un mortaio di buone intenzioni, anche lui lontano, come il Sassuolo e la manovra neroverde, dai suoi standard abituali. Finisce stremato.

ALVAREZ 4,5. Prima da titolare in stagione per ‘el canario’, che suo malgrado non tocca palla. Quantomeno rivedibile (9’ s.t. DEFREL 4,5. Rincorre traiettorie tutto casuali che non portano da nessuna parte.

LAURIENTÈ 5,5. Vispo in avvio – due conclusioni nei primi 2’ di gara – evapora alla distanza. Mai troppo incisivo, anche se impegna Provedel nel primo tempo e nell’uno contro uno si va valere provocando le ammonizioni di Cataldi e Hysaj (24’ s.t. CEIDE 5. Non pervenuto)

