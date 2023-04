"Frattesi piace ai bianconeri e non solo... Il futuro del mister? A breve ci sarà un incontro"

Era stata la vigilia di Frattesi, quella che ha preceduto Sassuolo-Juventus. Con Allegri che aveva espresso apprezzamento per il centrocampista ("ha buone qualità") alle quali ha risposto l’ad neroverde Giovanni Carnevali. "Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo, ma ci sarà tempo per parlarne. Sicuramente Davide è pronto per una big", ha detto il dirigente del Sassuolo alla ‘Gazzetta dello sport’, allargando il discorso anche ad altro. Al futuro di Laurientè, ad esempio ("Quanto vale? Dipende da chi lo vuole, e penso la sua valutazione possa crescere ancora, ma adesso non ci penso nemmeno a cederlo") ma anche al suo. Perché di mezzo c’è sempre la Juve. "L’ambizione di arrivare in un grande club c’è, ma il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e ho un legame speciale con la famiglia Squinzi", ha detto, dicendosi "tranquillo" sia per quanto attiene all’inchiesta Prisma che per l’altro percorso che intraprenderà a breve, ovvero la questione-Dionisi. L’idea è che Carnevali voglia giocare d’anticipo. "A breve, comunque, ci incontriamo per discutere del futuro: l’augurio – chiude Carnevali - è quello di continuare insieme".