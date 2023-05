Frattesi sbaglia, ma poi riapre il match

CONSIGLI 6. Non impeccabile sulla rete annullata a Correa, si fa battere suo malgrado dalla prodezza balistica con cui Lukaku sposta il match. Sul resto può nulla: bene, ma non benissimo.

TOLJAN 6,5. Dimarco arriva di corsa e lanciato, lui lo aspetta e riparte. Fatiche su Lautaro, bel salvataggio su Dimarco (32’ s.t. ZORTEA s.v. Intraprendente) ERLIC 6. Diligente in copertura, dove tiene non senza affanni che si amplificano col passare dei minuti, monocorde in impostazione con aperture ‘monodirezionali’ che attivano Berardi. TRESSOLDI 5. Gran chiusura su Lukaku già al 5’: quello tra il gigante belga e il centrale brasiliano è uno dei duelli chiave del match. Si inabissa nella ripresa concedendo due deviazioni che mandano al largo i nerazzurri. Improvvido, ma anche poco fortunato (16’ s.t. FERRARI 6. Stringe i bulloni del reparto difensivo)

ROGERIO Discese ardite, e risalite. Ma parecchia confusione, per il laterale carioca, che comunque il suo lo fa.

FRATTESI 6,5. Aggredisce e ‘guasta’, ma quando va sottoporta implode, graziando Handanovic quando invece avrebbe la possibilità di incenerirlo. Si rifà con gli interessi, consegnando la partita ad un finale thrilling.

LOPEZ 6,5. Mkhitaryan gli s’incolla addosso da subito, ad asciugarne le geometrie, ma il regista francese va ben oltre il ruolo di regista classico

HENRIQUE 6. Ha sulla testa, al 20’, la palla del vantaggio, la spedisce sul fondo con una zuccata maldestra. Prima e dopo palleggia e ‘traccheggia’, non senza non senza confermare, con un altro gol, il suo feeling con il Meazza (31’ s.t.

THORSTVEDT 6, Fa quanto deve)

BERARDI 7. Un offside – di Laurientè - gli toglie il gol ma il genietto neroverde non ci fa troppo caso. Mette(rebbe) in porta Henrique, andrebbe vicino al suo ennesimo gol alla ‘Scala del calcio’, e un assist, comunque, lo consegna agli almanacchi. Fenomeno.

DEFREL 6. A San Siro, ma al Milan, segnò il suo primo gol stagionale: Dionisi lo preferisce a Pinamonti, e ‘Gregorio’ ricambia sfiancandosi in gara di sacrificio senza fine. Chiamatelo Tantalo, da qui a fine stagione (13’ s.t. PINAMONTI 6. Sfiora la rete)

LAURIENTÈ 5. Il Mezza che gli accende luci importanti addosso lo restituisce al giocatore imprendibile di qualche tempo fa. E alla discontinuità che non ne fa ancora un giocatore che ‘spacca’. Imparasse, visto che ci gioca insieme, da Berardi… (13’ s.t. BAJRAMI 5,5. Vicino al 3-3, ma in fatale ritardo)

Stefano Fogliani