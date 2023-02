Frattesi strappa e cuce, Henrique segna e inventa

CONSIGLI 6. Sorpreso da Udogie all’alba del match, ne preserva il tramonto con l’attenzione che serve opponendosi, per due volte, a Lovric. Bene, prima, anche su Beto e Pereyra che lo cercano nel primo tempo.

ZORTEA 5,5. Disattento in fase difensiva su entrambi i gol friulani. Continuo nel proporsi in attacco, tuttavia, sia da destra che da sinistra.

ERLIC 6. Svetta e contrasta, senza perdere metri nemmeno quando l’Udinese assalta, restringendo il campo agli ultimi trenta metri a ridosso di Consigli: le sbavature, fisiologiche, su Beto passano in cavalleria. TRESSOLDI 6,5. Chiusure non banali nella zona ‘che scotta’ per il centrale brasiliano, spesso ‘pulito’ e sempre puntuale. MARCHIZZA 6. La giusta attenzione nella metà campo di competenza, e ripartenze mai banali nella metà campo altrui, con piede ‘caldo’ per qualche cross non disprezzabile. (21’ s.t. Harroui 6. Il divenire del match lo consegna a un ruolo non suo: si adatta con bella efficacia)

FRATTESI 7. Svelle il palo della porta di Silvestri con un inserimento dei suoi poco prima della mezz’ora. Prima e dopo strappa, cuce, rompe e riparte, senza prendersi pause: l’azione del 2-2 la avvia lui.

OBIANG 6. La mediana udinese è un saloon, lui il cowboy che arriva prima che la situazione degeneri , tenendo a bada tutti (1’ s.t. Lopez 6. Non ancora il miglior Lopez, ma il rientro è un promettente ricongiungersi a se stesso per il regista francese, che quanto deve fa)

HENRIQUE 7. Il gol pesa, e il voto premia sia quello che una prestazione non priva di spunti interessanti in costruzione. Calo visibile nella ripresa, che gestisce con giudizio.

BERARDI s.v. Si fa male subito e fa bene a fermarsi per tempo. Una volta guarito tornerà utile ad un Sassuolo che a meno di lui non può fare (12’ p.t. Bajrami 6. Fuori ruolo, sull’esterno destro, ma non fuori dal match. Ispira il 2-2 a fine primo tempo, sfiora il sorpasso nella ripresa. L’idea è che il fantasista ex Empoli possa determinare a prescindere: va solo ‘aspettato’)

DEFREL 6,5. L’attaccante francese cerca il gol numero 50 in A, non lo trova ma è come se. Sacrificato, e a lungo ostaggio dei centrali bianconeri, ma prezioso (21’ s.t. Pinamonti 6. Qualche buono spunto, ma lontanissimo dalla porta udinese: rientro comunque incoraggiante) LAURIENTÉ 6. Intermittente e mai troppo continuo nello spunto: quando cambia marcia è imprendibile, ma la marcia la cambia di rado. Mette comunque il piede nell’azione che vale il primo pareggio neroverde (41’ s.t. Ferrari s.v. Rinforza gli argini nel finale di gara).

Stefano Fogliani