Frattesi tra Inter e la ’vecchia signora’

Scacco al re. Al re del mercato, ovvio, ovvero Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo classe 1999 protagonista di questo finale di stagione che vede tutti i grandi club affollarsi sull’uscio del Sassuolo per toglierlo a Dionisi che sa già che lo perderà ma all’evidenza ha già fatto capire di essere rassegnato. Lo scacco lo cercano, oggi, soprattutto Inter e Juventus, con Giovanni Carnevali cui non par vero di aprire l’ennesima asta cui, più defilate, sono iscritte anche, Roma, Milan e Napoli. Ma quella che si prospetta per Frattesi è una corsa a due, che parte dai 30 milioni richiesti dal Sassuolo, che lo pagò circa 5, e da un ingaggio (700mila euro netti) contendibile. Oggi nessuna certezza, o meglio due: la stagione prossima nel Sassuolo Frattesi non ci sarà, la seconda è che per il Sassuolo è in vista l’ennesima, ricchissima, plusvalenza.