Frenata Anastasi, ipotesi Petrella

Mentre tutto sembrava apparecchiato per un arrivo veloce di Andrea Anastasi (foto) sulla panchina di Modena Volley, ecco che le voci riguardanti il tecnico mantovano improvvisamente iniziano a raffreddarsi mentre prende quota l’ipotesi Francesco Petrella.

All’interno della società non trapela una voce su quella che sarà (o è già stata?) la scelta riguardo il successore di Andrea Giani, ma nelle ultime ore sembra che il nome nuovo potrà essere una ‘sorpresa’, qualcuno di mai considerato fino a pochi giorni fa. Come detto non dovrebbe essere Anastasi, questo nome, né tanto meno Angelo Lorenzetti, che sembra essere vicinissimo alla panchina della Sir Safety Perugia: non certo un compito semplice, per il veterano delle panchine marchigiano, ma sicuramente il compito più prestigioso, con quella che dovrebbe confermarsi come la rosa più competitiva di tutta la SuperLega. Con Blengini quindi avviato alla conferma sulla panchina della Lube, quale sarà il prossimo allenatore della Valsa Group? Potrebbe essere un nome altisonante, vedi Nikola Grbic (qui però sussiste il problema del doppio incarico) o Laurent Tillie, ma anche un nome molto giovane: nelle ultime ore delle serata di ieri ha preso quota con grande forza quello di Francesco Petrella, prodotto della ’cantera’ che si separerà da Lorenzetti, verosimilmente. Più defilato resta il tecnico attualmente a Padova Jacopo Cuttini.

La certezza è che Modena non ha deciso di fare a meno di Giani con già un’altra firma sui contratti. E Giani, appunto? Nelle ultime ore si è parlato di un possibile approdo a Piacenza, ma la Gas Sales dovrebbe pagare la multa sul doppio incarico, e non facilmente sarà disposta a farlo visto che vale quanto un ingaggio. Il movimento allora è sui campionati esteri, ma il ‘Giangio’ potrebbe rimanere ‘soltanto’ ct della Francia.

a.t.