Fulcro tattico, battute micidiali: Tommaso Rinaldi

BRUNO 7 (att. 100% su 1, 1 ace, 2 b.s.) – In questo momento è il miglior difensore del campionato: attorno a lui, nulla cade. Inoltre il capitano si conferma in possesso di una notevole vena al servizio, nel quale oltretutto varia poco preferendo fendere le zone di conflitto. Preoccupa invece un tantino la difficoltà nel combinare con Stankovic una palla efficace.

LAGUMDZIJA 7 (att. 52% su 25 con 3 err. e 1 muro sub., 4 b.s., 3 muri) – Ennesima prestazione con blackout incorporati, anche se via via più brevi rispetto a qualche settimana fa. Convincenti la compostezza a muro e la reazione nel quarto set.

NGAPETH 8 (att. 68% su 19 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 56% su 18 con 2 err., 2 ace, 5 b.s.)- Il voto equivale al numero di punti segnati nel quarto parziale (su 9 tentativi), segno che la vecchia schiena trentaduenne non sta poi così male. C’è ancora margine per crescere – al servizio soprattutto, dove parte forte ma poi si spegne abbassando i colpi – e questo è un bel segnale: con un Earvin al top, sognare non sarebbe proibito.

RINALDI 8 (att. 53% su 17 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 64% su 25 con 1 err., 5 ace, 2 b.s., 1 muro) – Ormai è la chiave di volta, il fulcro tattico. In battuta si conferma un’arma micidiale, in attacco una costante – cosa che di lui non si poteva certo dire a inizio stagione. Inoltre, continua a chiudere con poche sbavature partite nelle quali il servizio avversario lo tartassa. Granitico.

SANGUINETTI 7 (att. 80% su 10, ric. 0% su 2 con 1 err.) – Ci aggiungesse qualche muro, sarebbe ai livelli degli schiacciatori. Dal punto di vista offensivo è diventato quello spauracchio che Giani cercò in Krick all’inizio della stagione: il muro avversario deve marcarlo, o tramutarsi in muro del pianto.

STANKOVIC 7 (att. 33% su 6 con 1 err., 1 ace, 1 b.s., 3 muri) – Qui invece i meccanismi con Bruno non tornano, un po’ a sorpresa. Poco male: il veterano ci mette tutto il resto, dai muri sul devastante Lawani all’ace velenoso.

SALSI, SALA (att. 50% su 2 con 1 muro sub.) e ROUSSEAUX (att. 0% su 1) sv.

ROSSINI 7 (ric. 56% su 16) – Sostanzioso, volitivo, concreto. Come al solito.

GIANI 7 – Ha messo assieme un’alchimia solida, un sistema di gioco ordinato e flessibile, un gruppo consapevole: tutto l’opposto della squadra a corrente alternata, quasi autolesionista, che aveva aperto la stagione con sei sconfitte in sette partite. Impossibile dire se alla fine Modena chiuderà seconda, ma a questo punto se lo meriterebbe.

PRISMA GIOIELLA TARANTO: Falaschi 6,5, Lawani 7,5, Andreopoulos 5,5, Antonov 5,5, Larizza 5,5, Alletti 5, Rizzo (L) 5. Pierri, Ekstrand sv. All. Di Pinto 6.

Fabrizio Monari