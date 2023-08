Futsal, colpo Mc: arriva il brasiliano Jezin

Parla ancora di più brasiliano il Modena Cavezzo che per Ferragosto si è fatto il regalo del secondo straniero. Si tratta di Jefferson Goncalves Melo, per tutti Jezin, carioca classe ‘88 (il 21 giugno ha compiuto 35 anni), nato a Guarulhos nello stato di San Paolo, laterale mancino con grande tecnica e una spiccata visione della porta, che è atterrato ieri a Bologna. Il terzo brasiliano del club gialloblù, dopo Dudu Costa e coach Sapinho, ha cominciato a giocare in patria con Sao Caetano, Sao Paulo, Guarapuava, Jaraguà, Praia Clube e Uruguaianense, poi nel 2018 è volato in Europa dove ha militato in tre diversi massimi campionati: nella Liga portoghese con il Rio Ave nel 2018-19, in quella croata con lo Spalato nel 2019-20 e in quella ceca con lo Svarog Teplice fino al 2020-21 quando poi è tornato in Sudamerica vestendo ancora le maglie di Lagoa Futsal e di nuovo Uruguaianense, con cui ha appena finito la stagione. Nella nuova rosa gialloblù, che si radunerà lunedì 21 agosto, si tratta del quarto innesto dopo quelli fra i pali di Corradetti e Sorrentino e i ritorni di Cellurale e Doffour (che a novembre era rimasto a casa), mentre hanno salutato Barbieri e Brasesco. Al raduno sarà aggregato in prova anche Alessio Molè, che arriva dalla Serie B calabrese, ex Kroton e Cariatese. Per il Modena Cavezzo primo impegno il 30 settembre in campionato in Piemonte sul campo dell’Elledi.

Davide Setti