Futsal, Degli Esposti al Montale L’Emilia torna a San Cesario

Prosegue la campagna di rafforzamento del Montale in vista della C1. Il ds Frigieri ha consegnato a mister Sanpieri la qualità di Federico Degli Esposti, universale classe ’93 che nella seconda parte di stagione scorsa ha conquistato il salto dalla D alla C2 con la maglia della Pro Patria San Felice segnando anche 16 reti.

In C2 invece arriva un altro innesto giovane per l’Emilia Futsal appena ripescato: si tratta del portiere Niccolò Fabbri, classe 2006, che arriva dal calcio a 11 del Terre di Castelli e va a completare con i due nuovi arrivati Stefano Sica e Nicolò Santi e il confermato Ahmed Razougui l’ampia batteria dei numeri uno. La notizia è che dopo un anno a Monteveglio il club giallonero tornerà ad allenarsi e a giocare nella palestra di San Cesario e per rafforzare il proprio progetto con i giovani allestirà anche una seconda squadra nel campionato Csi per dare spazio ai nati dal 2002 al 2006, una sorta di "cantera" per il futuro.

