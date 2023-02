E’ sempre più un monologo la stagione in Serie D della Pro Patria San Felice. Dopo aver chiuso l’andata rifilando un netto 8-0 allo Shqiponja terzo della classe, i giallorossi hanno cominciato nell’anticipo di lunedì sera il ritorno sbancando 10-3 il campo dello Sporting Sant’Ilario secondo. E’ la decima vittoria su 10 gare per la truppa di Lorenzo Greco (+49 in differenza reti), che ha aumentato a +11 il margine sui reggiani e +12 sullo Shqiponja, che giocherà sabato. A Campegine gara già decisa dopo il 7-2 del primo tempo e poi gestita nella ripresa con Asmaoui grande protagonista con un poker, poi sono arrivate le doppiette di Degli Esposti, Gaglio e anche Guerra, autore dei primi due gol in maglia giallorossa. Per la Pro Patria l’obiettivo è quello di fare il pieno cercando di conquistare 18 vittorie su 18 per completare un campionato che salvo sorprese vedrà tornare il team sanfeliciano subito in C2 dopo l’addio volontario della scorsa estate dalla B.

d.s.