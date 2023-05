Futuro di Tesser, la verità a giugno In pole per la panchina Bianco o Dal Canto

Tutto quello che continua ad emergere e filtrare nella settimana dell’ultima gara di campionato, porta ad una strada apparentemente delineata. Il futuro di Attilio Tesser conoscerà a breve una soluzione, non è più un mistero che il Modena stia iniziando a valutare ulteriori profili per la stagione che verrà. Insomma, la sensazione è che si sia all’alba di una chiusura di un ciclo durato due anni.

Detto che la prossima settimana, forse già nelle ore successive al triplice fischio stagionale ma più probabilmente a campionati finiti, le parti si incontreranno per mettere un punto in un senso o nell’altro, resta da capire che tipo di ragionamenti potrebbe fare il club nella programmazione. Come in ogni tavolo delle trattative che si rispetti, i dirigenti canarini rifletteranno su due possibilità: continuare con Tesser rispettando e allungando il contratto in essere o valutare i nomi che Davide Vaira sta tenendo monitorati. I nomi emersi, due in particolare più di altri, lasciano intendere una sorta di virata verso un progetto anagraficamente giovane, se dovesse essere addio a Tesser.

Paolo Bianco, 45 anni, oggi collaboratore di Massimiliano Allegri e in passato di Roberto De Zerbi allo Shaktar e tecnico di Siracusa e Sicula Leonzio, rappresenta identikit molto vicino a quel che il Modena potrebbe cercare. Giovane e che coi giovani lavorerebbe, viste anche le esperienze nella Primavera del Sassuolo. Idem si dica per Alessandro Dal Canto, 48 anni, tecnico della Carrarese (eliminato domenica sera dai playoff ma quarto nella regular season) per lui tanta gavetta in C tra Arezzo, Siena (dove ha lavorato con Vaira), Livorno e Viterbese. Ha valorizzato Bozhanaj, prossimo centrocampista canarino, tanto per dirne una. Entrambi, evidentemente, mancano di esperienza in serie B a differenza di Tesser. Ad ogni modo, il Modena ragionerà su di un progetto triennale, con o senza Tesser il cui contratto andrebbe eventualmente allungato di una o due stagioni ancora. Per lui, all’orizzonte, ci saranno anche offerte dalla C, Padova e Vicenza, società che non vedrebbero l’ora di mettere in panchina uno dei massimi esperti in promozioni. Insomma, ancora troppi punti interrogativi che solo il tempo risolverà.

Nel frattempo c’è un’ultima gara da giocare e in tal senso ci sarà anche molta curiosità intorno all’ambiente del "Braglia", sui social il dibattito si è scatenato da un bel po’ sul futuro del tecnico canarino. Pare in vantaggio il partito che spera in una riconferma, anche i tifosi canarini dovranno però avere pazienza per conoscere le intenzioni della famiglia Rivetti.

Alessandro Troncone